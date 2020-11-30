



Başbakan Merkel, bu konunun 10-11 Aralık'taki zirvede dikkate alınacağını belirtti. Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, "AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.