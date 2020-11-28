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    • 28.11.2020 08:42
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    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    Son dakika haberi! Fransız polisi yine şiddetle gündemde. Paris’te üç polisin siyahi bir Fransız’a maske takmadığı için 15 dakika boyunca ırkçı hakaretlerle uyguladığı şiddet yoğun tepkiye sebep oldu. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polisler açığa alındı. Fransız medyası ülkedeki otoriterleşmeye dikkat çekerek, “Cumhuriyet parçalanıyor” yorumları yaptı. Görüntüler, Macron'un polise daha fazla koruma vermeye hazırlandığı yasa tasarını da tartışmaya açtı.

    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    Fransa'nın başkenti Paris'teki La Republique (Cumhuriyet) Meydanı'nda güvenlik birimlerinin mültecilere orantısız güç kullanarak müdahale etmesinin ardından siyahi bir müzik prodüktörüne maske takmadığı gerekçesiyle dört polis tarafından aşırı şiddet uygulandığının belgelenmesi ülkede büyük tepkiye neden oldu.
    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    Yaşananlar, son dönemde aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar aşırı sağ tarafından alkışlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve muhafazakâr seçmeni hoşnut etmek için atadığı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e yönelik eleştirileri arttırdı.

    MACRON TEPKİLERİN BOY HEDEFİ
    Facebook hesabından yaptığı açıklamada görüntülerin "utanç verici" olduğunu söyleyen Macron, "Fransa nefret veya ırkçılığın gelişmesine izin vermemelidir" ifadelerini kullandı. Polisler ise önce açığa çekildi sonra da gözaltına alındı.
    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    Son gelişmeler Fransa'nın güvenlikçi yaklaşımının, özgürlüklerin önüne geçen bir çizgide ilerlediği yorumlarını arttırıyor.

    Geçen cumartesi Paris'in 17'nci bölgesindeki stüdyosunun önünde maskesiz dolaşan, polisleri görünce ceza yememek için binaya giren müzik prodüktörü Michel Zecler, dakikalarca polisin darbelerine maruz kaldı.
    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    'PİS ZENCİ' DİYEREK DÖVDÜLER
    Görüntülerin gecikmeli olarak ortaya çıkmasının ardından Fransız medyasına yaşadıklarını anlatan Zecler, "Beni döven polisler sürekli olarak 'pis zenci' diyerek hakaret etti.
    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    'Seni parçalayacağız' diye tehdit ettiler" dedi. Olay sonrasında Cumhurbaşkanı Macron'a yakın çevrelerden bile, 'yasaya saygı gösterilmesini sağlayanların kendilerinin yasaya saygı göstermelerinin sağlanması' yönünde mesajlar gelmesi dikkat çekti.
    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ
    Olaylar gözlerin bir kez daha Macron'un geçmesini istediği güvenlik yasasına çevrilmesine neden oldu

    Fransa'nın yürürlüğe sokmaya çalıştığı güvenlik yasasının 24'üncü maddesi, güvenlik güçlerinin kimliklerini belli edecek şekilde görüntülerini yayınlayanlara bir yıl hapis ve 45 bin Euro'ya kadar para cezası öngörüyor. Yasanın bu maddesinin değiştirilmesi için baskı artıyor.
    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    Son olayda polis şiddetinin çevre binalardan çekilen görüntüler sayesinde ortaya çıkması bu maddeye karşı çıkanların elini güçlendirdi.

    Zecler, olay sonrasında polise mukavemet ve polisin silahını almaya çalışma suçlamasıyla gözaltına alınmış ancak görüntüler sayesinde takipsizlik kararı verilmişti.
    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    Zecler, görüntüler olmasaydı hapiste olacağını dile getirdi.

    Fransa'da polislerin fotoğraflarının çekilmesinin yasaklanmasını da öngören güvenlik yasası ülkede protestolara neden oluyor.
    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    ELEŞTİRİLEN YASA TASARISI
    Güvenlik yasa tasarısı sadece gazetecilik örgütleri, insan hakları savunucuları ve siyasiler tarafından değil uluslararası kurumlar tarafından da eleştiriliyor.

    AB Komisyonu daha ilk aşamada gazetecilerin görevlerini serbestçe yapabilmesi gerektiğini vurgulayıp yasayla arasına mesafe koydu.
    SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor

    Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raportörleri de yasayı eleştirdi.

    Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ise polisin şiddet görüntülerinin şoke edici olduğunu ve durumun takipçisi olacağını açıkladı.

    Uluslararası basın da Fransa'yı büyüteç altına yatırmış durumda.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Fransa'da ırkçı şiddet! Cumhuriyet parçalanıyor