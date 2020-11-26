



Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ortak basın toplantısında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin başka ülkelerin içişlerine müdahale etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

"SÖZDE RENKLİ DEVRİMLERİN KİRLİ YÖNTEMLERİ"

Lavrov, "Bu ülkeler sözde renkli devrimlerin kirli yöntemlerini kullanmaya devam ediyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulandığını Belarus'ta görüyoruz." dedi.

Belarus'un, Rusya'nın müttefiki ve stratejik ortağı, halkının da "kardeş" olduğunu ifade eden Lavrov, Belarus'ta istikrar için yönetimin inisiyatifiyle yapılacak anayasa reformunun önemli bir aşama olacağını dile getirdi.