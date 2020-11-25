



Taşkın, ''Bu göreve gelecek kişileri eyalet parti yönetimi seçiyor. Benim seçilmem de bir günde olmadı, 10 yıllık bir parti geçmişimin sonucu, partimin bana duyduğu güvenle delege seçildim.'' ifadelerini kullandı.

Delege olarak seçildiğini ilk öğrendiğinde çok sevindiğini belirten Taşkın, ''O an yanımda annem babam vardı, çok heycanlandım. Annem önce anlamadı, 'Bu ne?' diye sordu, ona ABD başkanını seçmede popüler oy ile delege oyunun farkını anlattım, çok mutlu olduk. Partide geçen bu kadar yılın emeğini almak güzel bir duygu, onur verici'' dedi.

