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    • 25.11.2020 06:14
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    SON DAKİKA: 'da kan donduran olay: Gizli mezarlarda 113 ceset bulundu

    Son dakika haberine göre, 'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bulunduğu bildirildi. Ülke genelinde ise 2006'dan bu yana yapılan kazılarda 4 bin 92 gizli mezardan toplamda 6 bin 900 kişiye ait cesetler çıkarıldı.

    Kan donduran olay: Gizli mezarlarda 113 ceset bulundu

    'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bulunduğu bildirildi.

    Ülke basınında çıkan habere göre, Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Jalisco'ya bağlı El Salto kentindeki bir arazide yapılan aramalarda toplu mezarda 103 cesedin tespit edildiği belirtildi.

    AİLELERİ TEŞHİS ETTİ
    Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemelerde ikisi kadın 30 kişinin kimliği aileleri tarafından teşhis edildi.

    Diğer cesetler üzerinde kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

    Meksika İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonunun ekim ayında yayınladığı rapora göre, Jalisco'da 2006-2020 yılları arasında yapılan kazılarda bulunan gizli mezarlarda 897 ceset tespit edildi.

    Ülke genelinde ise 2006'dan bu yana yapılan kazılarda 4 bin 92 gizli mezardan toplamda 6 bin 900 kişiye ait cesetler çıkarıldı.

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    Kaynak: AA
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