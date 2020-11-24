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    • 24.11.2020 18:05
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    'de sivillerin yaşadığı mahallede patlatıldı: Ölüler var

    Son dakika haberine göre, 'nin ilçesinde bomba yüklü aracın sı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer ölü sayısının artacağından endişe ediyor...

    İHA

    Son dakika haberi... Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Suriyeli sivillerin parçalanmış bedenleri görüntülendi. İşte ABD destekli terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin yaptığı tahmin edilen alçak saldırının detayları...

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    İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

    Yerel kaynaklar, patlamanın sivillerin yaşadığı mahallede medyana gelmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

    Patlama nedeniyle olay yeri yakınlarında bulunan araçlar kullanılamaz hale geldi, evler ve mağazalarda büyük hasar oluştu. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenmiş olabileceği ifade edildi.
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    Haberler Dünya Afrin'de sivillerin yaşadığı mahallede bomba yüklü araç patlatıldı: Ölüler var