Son dakika haberi... Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Suriyeli sivillerin parçalanmış bedenleri görüntülendi. İşte ABD destekli terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin yaptığı tahmin edilen alçak saldırının detayları...
İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklar, patlamanın sivillerin yaşadığı mahallede medyana gelmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.
Patlama nedeniyle olay yeri yakınlarında bulunan araçlar kullanılamaz hale geldi, evler ve mağazalarda büyük hasar oluştu. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenmiş olabileceği ifade edildi.