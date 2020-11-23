Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan yapılan açıklamada, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının fiyatıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Aşının fiyatının haftaya açıklanacağı belirtilen açıklamada, Amerikan ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşı fiyatını 19,5 dolar (yaklaşık 151 TL) ve biyoteknoloji şirketi Moderna'nın aşı fiyatını 25-37 dolar (yaklaşık 190-280 TL) olarak açıkladıkları anımsatıldı.
Açıklamada, "Sputnik V"nin fiyatının Amerikan aşı fiyatlarından daha düşük olacağı ileri sürüldü.
PFIZER/BIONTECH
Reuters'a konuşan AB yetkilileri, Avrupa Birliği'nin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı satın almak için 10 milyar dolardan fazla ödediğini söylemişti. İsmini açıklamayan kaynak, "Milyonlarca doz aşı almak için 10 milyar dolardan fazla ödendi" ifadesini kullanmıştı.
AB'nin Covid-19 aşısının dozuna 15.50 euro ödeyeceği belirtilmişti. ABD'nin ise aynı aşı için doz başına 19.5 dolar ödeme yapacağı ifade edilmişti.
Aşının çift doz halinde kullanılması gerektiği de vurgulanmıştı.
MODERNA
Moderna ise sipariş edilen miktara bağlı olarak hükümetlerden COVID-19 aşı adayının dozu başına 25 ila 37 ABD Doları (yaklaşık 190 ile 287 TL arası) arasında ücret alacağını duyurmuştu.
SINOVAC
Çin'in CoronaVac aşısının tam fiyatı belli olmamakla birlikte, Ekim ayında Financial Times, acil kullanım için sunulan koronavirüs aşısının çift dozunun 60 dolar (yaklaşık 465 TL) olduğunu belirtmişti.