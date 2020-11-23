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    • Dünya
    • 23.11.2020 14:23
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    • 23.11.2020 14:31
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    SON DAKİKA: zirvesi sırasında Başkanı golf oynamaya gitti

    Son dakika: bin ulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen dün gerçekleştirilirken 'a karşı i kaybeden ABD Başkanı , zirve sırasında golf oynamaya gitti.

    G-20 Zirvesi sırasında Trump oraya gitti

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi bu yıl koronavirüs nedeniyle video konferans şeklinde düzenleniyor.

    İki gün süren zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta gelmek üzere G-20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri katıldı.

    ODADAN AYRILDI

    Zirvenin başlamasının ardından ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump Beyaz Saray Durum Odası'ndan konferansa katıldı ancak, liderlerin ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili konuşmasının ardından Trump'ın toplantıdan ayrıldığı ifade edildi.

    LİDERLER KONUŞURKEN, TRUMP GOLF OYNADI

    ABD medyası Trump'ın izini sürdü.

    Trump'ın başkent Washington DC dışındaki golf kulübünü ziyaret etmek için Beyaz Saray'dan ayrılarak, golf kulübünde golf oynadığı ortaya çıktı.
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