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    • 23.11.2020 22:10
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi 'dan 'nde örnek hareket

    ve eşi , işgalden kurtarılan Ağdam kentinde ’nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.

    Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşinden örnek hareket

    ve eşi , işgalden kurtarılan Ağdam kentinde 'nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti.

    Aliyev ve eşi, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde bulunan Ağdam Cuma Camii'nde yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.

    Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur'an-ı Kerim bağışladı ve dua etti.

    Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethaneleri harap eden 'a adeta ders niteliğinde oldu.

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    Haberler Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'dan Ağdam Cuma Camii'nde örnek hareket