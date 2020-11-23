Aynı durumun Karabağ'da da söz konusu olduğuna işaret eden Pack, Ermenistan güçlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde hava üstünlüğünü kaybedip, tanklarının bir bir imha edildiğini gördüğünde kayıplarının daha da artmasından ve bedelin çok daha ağır olmasından çekinerek teslim olmayı kabul ettiğini söyledi.

"Rusya ve Türkiye'nin tüm menfaatlerini korumadan hiçbir çözüm başarılı olamaz"

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinden devam eden görüşmelerin "rüşvet iddiaları" ile sarsıldığını ve dördüncü tur görüşmelerin yapılmasının pek muhtemel olmadığını belirten Pack, Türkiye'nin zaferle çıktığı bu sürecin kazanımlarını korumak isteyeceğini ve BM'ye alternatif olarak Türkiye ile Rusya arasında müzakerelerin olabileceğini dile getirdi.

Pack, "Rusya ve Türkiye'nin menfaatlerini tamamen korumayan hiçbir çözüm başarılı olamaz. Çünkü iki güç de askeri olarak neler yapabildiklerini ispatladılar." ifadesini kullandı.