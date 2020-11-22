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    • 22.11.2020 18:14
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    'da ı: 5 kişi öldü,

    ülkesi ’nın Zamfara eyaletinde bulunan bir ye yapan silahlı grup 5 kişiyi öldürdü, yi kaçırdı. Bir yetkili, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

    AA
    'Allah'ın evi'ne silahlı saldırı!

    Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli silahlı kişilerce, Zamfara eyaletine bağlı Kanoma bölgesinde bulunan bir ye namaz sırasında düzenledi.

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    Baskında, 5 kişi yaşamını yitirdi ve .

    Zamfara Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammed Shehu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

    Öte yandan Zamfara Eyaleti Valisi Bello Muhammed Matawalle, eyalet hükümeti ve silahlı kişiler arasında yapılan anlaşma kapsamında Gusau bölgesinde rehin alınan 11 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

    OTLAK KAVGASI

    Zamfara eyaleti 4 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli larına sahne oluyor.

    Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

    Silahlı kişiler de bu ortamdan yararlanarak lar düzenliyor.

    Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Zamfara Eyaleti Valisi Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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