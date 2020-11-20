Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.11.2020 12:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2020 12:54
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'nun derinliklerinde gizlenmiş "fosil galaksi" keşfedildi: Neredeyse yarısını oluşturuyor

    Son dakika haberine göre, Gök bilimciler, 'nun derinliklerinde gizlenmiş "fosil galaksi" keşfetti. , "Kozmik evimiz olduğundan Samanyolu halihazırda bizim için özel ancak bu antik galaksinin içine gömülmesi onu daha da özel kılıyor." ifadesini kullandı.

    Tarihi keşif: Neredeyse yarısını oluşturuyor

    'in haberine göre, keşfedilen "fosil galaksinin", yaklaşık 10 milyar yıl önce ile çarpıştığı düşünülen Heracles'in kalıntıları olduğu sanılıyor.

    Samanyolu'nun yıldız kümeleri, gaz ve tozdan oluşan yuvarlak halesinin aşağı yukarı üçte birini oluşturan kalıntıların, Apache Nokta Gözlem Galaksi Gelişimi Deneyi (Apogee) projesinden elde edilen verinin incelenmesi sonucu bulunduğu belirtildi.

    Liverpool John Moores Üniversitesi Astrofizik Araştırma Enstitüsünden Dr , keşifle ilgili "Kozmolojik açıdan gerçekten küçük, sadece 100 milyon yıldız. Ama tüm Samanyolu halesinin kütlesinin neredeyse yarısını oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

    Schiavon, bunun gibi bir fosil galaksi bulmak için on binlerce yıldızın devinimlerini ve detaylı kimyasal yapısını incelemek zorunda olduklarını belirterek, "Bu özellikle Samanyolu'nun merkezindeki yıldızlar açısından zor çünkü yıldızlararası toz bulutları nedeniyle gizlenmiş durumdalar. Apogee, bu bulutun içinden geçerek Samanyolu'nun kalbini daha önce olmadığı kadar yakından görmemizi sağlıyor." diye konuştu.

    Ricardo Schiavon, "Kozmik evimiz olduğundan Samanyolu halihazırda bizim için özel ancak bu antik galaksinin içine gömülmesi onu daha da özel kılıyor." ifadesini kullandı.

    Çalışmanın ayrıntıları "The Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Samanyolu'nun derinliklerinde gizlenmiş "fosil galaksi" keşfedildi: Neredeyse yarısını oluşturuyor