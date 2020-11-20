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    • 21.11.2020 01:13
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    ’in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ’cü kaçak ile görüştü

    ’in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan başı ’in evlatlığı ’cü kaçak ile görüştü. Erdan, FETÖ’cü Kanter ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

    takvim.com.tr

    Siyonistler ile FETÖ artık güçlü bağlarını gizlemiyor. İsrailli diplomat Gilad Erdan'ın FETÖ'cü Enes Kanter ile buluşup kameraya poz verirken sırıtması tepki çekti.

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    "ENES KANTER, BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI OLDUĞU İÇİN BEDEL ÖDEDİ"

    FETÖ'cü firari Enes Kanter ile ABD'de görüşen işgalci İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Enes Kanter ile bu hafta tanıştığını ve kendisinin Başkan Erdoğan karşıtı olduğu için bedel ödediğini savundu.

    Söz konusu paylaşıma Türklerden yoğun tepki geldi.

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    Chicago Başkonsolosu Umut Acar İsrailli diplomatın söz konusu paylaşımı hakkında, "Bir Türk Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi asla yüzünde neşeli bir sırıtışla bir pislikle poz vermez. Bu anca bir İsrailli Büyükelçinin yapacağı şeydir" diyerek tepkisini dile getirdi.
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    Haberler Dünya İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan FETÖ’cü kaçak Enes Kanter ile görüştü