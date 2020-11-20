FETÖ'cü firari Enes Kanter ile ABD'de görüşen işgalci İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Enes Kanter ile bu hafta tanıştığını ve kendisinin Başkan Erdoğan karşıtı olduğu için bedel ödediğini savundu.

Söz konusu paylaşıma Türklerden yoğun tepki geldi.

TÜRKİYE İLE İSRAİL DİPLOMATLARININ ARASINDAKİ FARK BUDUR