"İKİNCİ KARANTİNA KARMAŞIK BİR HAL ALMASINA NEDEN OLDU"

Gruptan yapılan açıklamada, "Son haftalarda Peacocks ve Jaeger zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.