Macron, karikatürlerle ilgili ifadelerinin Müslüman Kardeşler ve Türkiye tarafından çarpıtıldığını ve bunun Sahra Altı Afrika dahil kamuoyunun görüşünü etkilediğini iddia etti.

RUANDA DA NELER YAŞANDI?

Ruanda'da ne oldu? 1994 yılında dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağı düştü. Hutular, bu olaydan dolayı Tutsileri sorumlu tuttu. Hutular sorumlu tuttukları Tutsilere soykırım başlattı.

Ruanda'da 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyordu.