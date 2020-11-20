Analizde ayrıca Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde savaşların gidişatına yön verdiği ve askeri uzmanlara göre Avrupalı devletlerin henüz bu duruma hazır olmadığı da belirtildi. Türkiye'nin SİHA'lar noktasında çok sayıda Avrupa ülkesinin önünde yer aldığı da ifade edildi.

AVRUPA ÜLKELERİ TÜRK SİHA'LARI İLE BAŞ EDEMEZ