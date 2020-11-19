Melania Trump'ın ayrılmak istediği yolundaki ilk iddia İngiliz Daily Mail gazetesinde yer almıştı. 2017'ye kadar Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görev yapan Omarosa Manigault Newmann, Trump-Melania ilişkisinin bitmek üzere olduğunu ve çiftin yataklarını çoktan ayırdığını öne sürmüştü.