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    • Dünya
    • 18.11.2020 21:53
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    • 18.11.2020 21:53
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    Dağlık Karabağ'daki gözlem noktalarının sayısını artıracaklarını söyledi

    Dağlık Karabağ'daki gözlem noktalarının sayısını artıracaklarını söyledi. Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada, "güney" sorumluluk bölgesinde 9, "kuzey" sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktası, Laçın koridorunda ise 7 geçici gözlem noktasının kurulduğunu bildirmişti.

    Dağlık Karabağ'daki gözlem noktaları artıyor

    Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının yeniden konuşlandırıldığını ve sayılarının artırıldığını belirtti.

    Mevcut durum göz önünde bulundurularak askerlerin konumunda ve gözlem noktalarında yeniden belirlenme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da "kuzey" sorumluluk bölgesinde 11, "güney" sorumluluk bölgesinde 12 olmak üzere toplam 23 gözlem noktasında 24 saat boyunca gözlem ve kontrol görevinin yapıldığını aktardı.

    Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada, "güney" sorumluluk bölgesinde 9, "kuzey" sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktası, Laçın koridorunda ise 7 geçici gözlem noktasının kurulduğunu bildirmişti.

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    Haberler Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Dağlık Karabağ'daki gözlem noktalarının sayısını artıracaklarını söyledi