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    • 19.11.2020 05:46
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    'deki 'li çalışanlarını Trump'ın terörist ilan etme ihtimaline karşı ülkeden çekti

    () 'deki Amerikalı çalışanlarını Trump yönetiminin destekli terör örgütü ilan etme olasılığına karşı ülkeden çekti. 'nin haberine göre, Yemen'deki Amerikalı BM çalışanları ve diğer yardım kuruluşlarında çalışan 'lileri Husilerin kontrolündeki Sana'dan geçici olarak farklı bir yere gönderildi.

    AA
    BM ABD'li çalışanları geri çekti

    () 'deki Amerikalı çalışanlarını Trump yönetiminin destekli terör örgütü ilan etme olasılığına karşı ülkeden çekti. 'nin haberine göre, Yemen'deki Amerikalı BM çalışanları ve diğer yardım kuruluşlarında çalışan 'lileri Husilerin kontrolündeki Sana'dan geçici olarak farklı bir yere gönderildi.

    Amerikalı BM çalışanlarının nereye gönderildiği belirtilmezken ülkedeki koşullara göre personelin tekrar dönebileceği ifade edildi.

    BM'nin pazartesi gecesi çalışanlarına ABD yönetiminin Husileri terörist ilan etme ihtimali olduğuna dair bir mesaj gönderdiği kaydedildi. Husilerin terörist ilan edilmesinin ne tür sonuçlar doğuracağı bilinmediği için Amerikalı BM çalışanlarından Yemen'in kuzeyinden ayrılmalarının istendiği belirtildi.

    Foreign Policy, Trupm yönetiminin ABD yönetiminin Husileri terör örgütü ilan etme ihtimalini Trump'ın 'a görevinden ayrılmadan önceki "ayrılık hediyesi" olarak nitelendirdi.

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