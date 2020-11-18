Berlin polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Unter den Linden Caddesi'nde bir kişinin maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği için uyarıldığı belirtilerek "Bu kişi iş birliği içinde olmadı. Kendisini Federal Meclis Üyesi olarak tanıttı. Ardından kendisine eşlik eden kişiden görüntü çekmesini istedi ve daha sonra direndi." ifadeleri kullanıldı.