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    • Dünya
    • 16.11.2020 15:21
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    • 16.11.2020 15:21
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    SON DAKİKA: Mnatsakanyan istifa etti!

    Son dakika haberine göre; , Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan’ın istifa ettiğini duyurdu.

    Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti!

    Zohrab Mnatsakanyan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

    , Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan'ın istifa ettiğini duyurdu.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün yaptığı açıklamada, Karabağ'daki savaş öncesinde Şuşa dahil bazı bölgelerin 'a verilmesine yönelik anlaşmaların teklif edildiğini öne sürmüştü.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Naghdalyan ise Paşinyan'ı yalanlayarak Şuşa'nın Azerbaycan'a verilmesi konusunun Karabağ müzakerelerinin hiçbir aşamasında gündeme gelmediğini iddia etmişti.

    Söz konusu ifadelerin ardından Paşinyan, Mnatsakanyan'ı görevden alma kararı aldığını duyurmuştu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti!