Dünyayı koronavirüsten sonra bekleyen tehlike: 2021'de açlık salgını geliyor

DÜNYAYI BEKLEYEN TEHLİKE: KITLIK…

Gelen son dakika haberine göre; tüm dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiği şu süreçte bir tehlikenin de kıtlık olduğu konusundaki uyarı niteliğindeki açıklama Dünya Gıda Programı Direktörü tarafından geldi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tedbir alınmadığı takdirde korkunç boyuttaki kıtlığın tüm dünyayı etkisi altına alabileceğini iddia etti.

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, gelecek yıl büyük çapta kıtlık beklendiği uyarısında bulundu. Gelecek yıl büyük çapta kıtlık beklendiği uyarısında bulundu.