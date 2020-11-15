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    • 16.11.2020 06:12
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    SON DAKİKA: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

    Son dakika haberine göre, 'de rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi. 1941'de başkent 'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.

    AA
    Esad rejiminin Dışişleri Bakanı öldü

    'de rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

    Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Muallim yaını yitirdi.

    Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.


    EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN
    79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü. Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esad rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

    1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.


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    Kaynak: AA
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