POLİS BİNAYI ÇEMBERE ALDI

Kanada polisi olay yerini güvenlik çemberine aldı, çevredeki sokaklar kapatıldı.

Olay yerine ağır silahlı polis güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

"SADECE MESLEKTAŞLARIMI DÜŞÜNÜYORUM"

İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, "Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum" dedi. Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.