Son dakika haberi... Kanada'nın Montreal kentinde bulunan dünyaca ünlü oyun firması Ubisoft'un binasına giren silahlı silahlı bir grup, çalışanları rehin aldı.
ÇATIYA ÇIKARDILAR
Ubisoft çalışanlarının rehin alındıktan sonra çatıya çıkartıldığı anlar havadan görüntülendi.
POLİS BİNAYI ÇEMBERE ALDI
Kanada polisi olay yerini güvenlik çemberine aldı, çevredeki sokaklar kapatıldı.
Olay yerine ağır silahlı polis güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
"SADECE MESLEKTAŞLARIMI DÜŞÜNÜYORUM"
İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.
Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, "Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum" dedi. Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.