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    • Dünya
    • 13.11.2020 10:48
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    • 13.11.2020 11:48
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    'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu

    'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Çevrimiçi ders anlatan öğretim üyesi canlı yayında soyuldu. Üniversitesinde öğretim üyesi olan 51 yaşındaki 'un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı.

    AA

    'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Çevrimiçi ders anlatan öğretim üyesi canlı yayında soyuldu.

    Brezilya'da bir öğretim görevlisi canlı yayında ders anlattığı sırada evine giren hırsızlar tarafından alıkonularak soyuldu.

    Bölge basınına yansıyan habere göre, Üniversitesinde öğretim üyesi olan 51 yaşındaki 'un evine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden canlı yayında ders verdiği sırada 4 hırsız girdi.

    Hırsızlardan biri Santos'un ağzını kapatıp, kıymetli eşyaların yerini sordu.

    Santos'un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı.

    Santos ve sırasında evde bulunan hamile kızı yara almadan kurtarılırken hırsızların çaldığı cep telefonu, bir miktar para ve bazı eşyaların Santos'a iade edildiği belirtildi.

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