Barış gücü gönderen Moskova'nın ateşkese aracılık ettiği vurgulanan haberde, "Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğiyle elde ettiği başarının boyutu, Kremlin'in jeopolitik arka bahçesi olarak gördüğü Kafkasya'da Ankara'nın yeni keşfedilen etkisini pekiştirdi." denildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Rusya Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Pukhov da "Jeopolitik sonuçlar sadece Ermenistan için değil, Rusya için de felaket." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

"RUSYA İÇİN ALDATICI BİR DIŞ POLİTİKA ZAFERİ"

Rusya'nın bölgeye barış gücü gönderecek olmasını, "aldatıcı bir dış politika zaferi" olarak niteleyen Pukhov, "Acı gerçek şu. Moskova'nın Trans-Kafkasya bölgesindeki nüfuzu keskin bir şekilde azalırken, başarılı ve hırslı bir Türkiye'nin prestiji, tam tersine inanılmaz derecede arttı." ifadesini kullandı.