Bochum Ruhr-Üniversitesi tarafından yapılan ve 2018'den sonra polis ile karşı karşıya gelen 3 bin 370 kişinin katıldığı araştırmada, göçmen kökenli ve dış görünüşü Alman olarak algılanmayan kişilerin polis şiddetini nasıl tecrübe ettiği ele alındı.

İSLAM DÜŞMANLIĞI ARTTI

Üniversitenin Kriminoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tobias Singelnstein, polislerin ırkçı davrandığına ilişkin bazı emarelerin bulunduğuna işaret ederek, araştırma kapsamında polis şiddetine maruz kalan mağdurların polislerin açıkça ırkçı, Yahudi ve İslam düşmanı davranışlarını anlattıklarını ifade etti.