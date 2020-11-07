Sosyal medya platformu Twitter alçaklıkta sınır tanımıyor. Kendi çıkarlarına ters düşen paylaşımları jet hızıyla ortadan kaldıran, paylaşım sahiplerinin hesaplarını yokeden ve sayısız sansüre imza atan Twitter yeni bir skandalla gündemde. Ermenistan ordusu tarafından şehit edilen Azerbaycanlı askerlerin cesetlerinin domuzlara yedirildiği anların videosunu paylaşan Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Alen Simonyan'ın paylaşımına sessiz kaldı.

BUNA SANSÜR OLMAYACAKSA NEYE OLACAK TWITTER!

Kendi siyasi bakış açısına ve çıkarlarına uygun olmayan paylaşımları anında sansürleyen Twitter, Simonyan'ın paylaşımı karşısında üç maymunu o oynadı. Twitter'ın özellikle ABD seçimlerinde Donald Trump'a yönelik uyguladığı sansür dünya genelinde geniş yankı uyandırırken, Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Alen Simonyan'ın paylaşımı karşısında herhangi bir adım atmaması bir kez daha Twitter'ın gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermiş oldu.

EZİKLİK DUYGUSU!

Azerbaycan ordusunun yıllar önce Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarını geri almasına yönelik başarılı operasyonlarını yediremeyen Alen Simonyan'ın yaptığı paylaşım aslında Ermenistan ordusunun yaşadığı eziklik duygusunu gözler önüne seriyor. Cephede şanlı Azerbaycan ordusuna karşı koyamayan Ermeniler, şehitler üzerinden yaptıkları kahpece paylaşımla ile kendi toplumlarının "gazını almayı" deniyor.

TEPKİ YAĞDI

Dünya genelinde istediği ülkeyi manipüle edebileceğini düşünen sosyal medya platformu Twitter'a Simonyan'ın paylaşımını sansürlenmemesi nedeniyle tepki üstüne tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

