

ABD'de Başkanlık seçiminde nefes nefese bir yarış var. Tüm bu süreç dünyanın gözü önünde cereyan ederken Trump ve Biden iki rakip farklı söylemlerle vatandaşların karşısına çıkıyor. Biden "sakin" olun derken Trump "seçimde hile var" diyor.

Bu durum bazı odaklar tarafından "ABD'de demokrasiye darbe mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Bu önemli konu A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında analiz edildi.