Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.11.2020 00:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2020 00:14
    ABONE OL

    Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Trump sonuçlarını kabul etmezse kaosa sürüklenir

    'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde yapılan lerde 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, seçimlerde katılım rekoru kırılması bekleniyor. Açıklanan son verilere göre, 264, ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Tüm bu süreci değerlendiren Prof. Dr. , Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi durumunda ABD'nin kaosa sürükleneceğini ifade etti.


    ABD'de Başkanlık seçiminde nefes nefese bir yarış var. Tüm bu süreç dünyanın gözü önünde cereyan ederken Trump ve Biden iki rakip farklı söylemlerle vatandaşların karşısına çıkıyor. Biden "sakin" olun derken Trump "seçimde hile var" diyor.

    Bu durum bazı odaklar tarafından "ABD'de demokrasiye darbe mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bu önemli konu A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında analiz edildi.



    ABD'DE DEMOKRASİYE DARBE Mİ VAR?
    Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "ABD kötü bir seçim sınavı verdi demokrasi adına bu yaşananalar çok üzücü. Seçimlere 'hile' karıştı! Bunu başkanın (Trump) iddia etmesi çok serf ifadelerle… AB'den endişeliyiz açıklaması falan… ABD'nin başka ülkelere demokrasi dersi verecek durumu kalmadı. Böyle bir tablo yaşıyoruz. Ama sonuçta sandıkta ABD halkı iradesini ortaya koymuştur. Ve öyle gözüküyor ki Biden'ın başkanlığı bugün yarın olmasa bile önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacaktır." dedi.



    "ABD KAOSA SÜRÜKLENİR YOKSA…"
    "Trump'ın bu durum karşısında tavrı ne olur?" sorusunu yanıtlayan Kumbaroğlu, "Yargı süreci sonuçlanır sonuçlanmaz daha fazla bunun bekletilebileceği kanısında değilim. Dolayısıyla olacaktır. Hatta işte (Trump) bir sonraki seçimlere yönelik bir açıklama hazırladığı söyleniyor. Yani buna daha fazla tutunması mümkün değil. ABD kaosa sürüklenir yoksa… " açıklamasını yaptı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Trump seçim sonuçlarını kabul etmezse ABD kaosa sürüklenir