Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.11.2020 14:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2020 14:14
    ABONE OL

    'da günlük koronavirüs vaka sayısı 2,5 ay sonra bini aştı

    ’da günlük Kovid-19 vaka sayısı 'tan bu yana ilk kez bin sınırını aştı. Son gelişme ile birlikte ülkede korona virüse yakalanan kişi sayısı 105 bin 770'e yükseldi.

    İHA
    Uzak Doğu ülkesinde korkutan gelişme! Vaka sayısı 1000'i aştı

    Dünya genelinde 48 milyondan fazla kişiye bulaşarak 1 milyon 200 bini aşkın can kaybına neden olan Kovid-19 virüsü, Japonya'da yeniden etkisini artırdı.

    21 AĞUSTOS'TAN BU YANA İLK KEZ BİN SINIRINI AŞTI
    Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede tespit edilen günlük vaka sayısı 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez bin sınırını aşarak, bugün bin 24 oldu. Son gelişmeler ülke genelinde şimdiye dek doğrulanan toplam enfeksiyon sayısını 105 bin 770'e taşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 816'ya ulaştığı bildirildi.

    TOKYO EN RİSKLİ BÖLGE
    Vaka sayısının bölgelere göre dağılımında Tokyo 31 bin 893 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olurken, onu 13 bin 316 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa Eyaleti'nde 9 bin 20'ye çıkan enfeksiyon sayısı, Aichi'de ise 6 bin 548 oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayısı 2,5 ay sonra bini aştı