Dünya genelinde 48 milyondan fazla kişiye bulaşarak 1 milyon 200 bini aşkın can kaybına neden olan Kovid-19 virüsü, Japonya'da yeniden etkisini artırdı.

21 AĞUSTOS'TAN BU YANA İLK KEZ BİN SINIRINI AŞTI

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede tespit edilen günlük vaka sayısı 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez bin sınırını aşarak, bugün bin 24 oldu. Son gelişmeler ülke genelinde şimdiye dek doğrulanan toplam enfeksiyon sayısını 105 bin 770'e taşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 816'ya ulaştığı bildirildi.