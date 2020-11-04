Bir başka genç ise ulusal karantina kararının salgını durdurmada işe yaramadığını ve insanların para kazanmalarına engel olmayacak başka bir yol bulunması gerektiğini savundu.

İngiltere'ye Avustralya'dan gelen bir kişi de ulusal karantinanın kötü olduğunu, Noel'in de beklediği gibi geçmemesinden endişe ettiğini aktardı.