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    • 03.11.2020 22:04
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    SON DAKİKA BAŞKANLIK İ: ABD'de başkanlık seçimi sonrası korkutucu iddia! sokağa indi

    SON DAKİKA BAŞKANLIK İ HABERLERİ... ABD başkanlık seçimleri sonrası cuların sokağa ineceği iddiaları ülkeyi harekete geçirdi. lar Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

    Ulusal Muhafız sokağa indi

    ABD'de olası gösterilere karşı sokaklarda Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı. Ülke genelinde seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından karışıklık çıkacağı iddiaları güçlü şekilde dillendiriliyor.

    PROTESTOLARI ÖNLEYECEKLER
    ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

    ÖNLEMLER ARTTIRILDI
    ABD'de 59. başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ülke genelinde seçim sonrası olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor.

    ŞEHİR MERKEZLERİNE İNDİLER
    Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

    KIYASIYA MÜCADELE SÜRÜYOR


    Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ: ABD'de başkanlık seçimi sonrası korkutucu iddia! Ulusal Muhafız sokağa indi