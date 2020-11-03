Yerel basında çıkan haberde, Amersfoort hayvanat bahçesinden kaçan iki erkek şempanzenin tehlikeli durum oluşturabilecek davranışlar sergiledikleri belirtildi.
DURUM KÖTÜLEŞMESİN DİYE VURDULAR
Haberde, hayvanat bahçesi yetkililerinin durumun kötüleşmemesi için şempanzeleri vurdukları ifade edildi.
ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER ZARAR GÖRMEDİ
Şempanzelerin kapısı açık kalan kafeslerinden kaçtıkları belirtilen haberde, hayvanların dışarıda oldukları sırada, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin bulundukları yerlerde güvenlik altına alındıkları vurgulandı. Olayda çalışanların ve ziyaretçilerin zarar görmediği bildirildi.