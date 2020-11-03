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    • Dünya
    • 03.11.2020 16:49
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    • 03.11.2020 16:49
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    'da nden kaçan iki vurularak itlaf edildi

    'da Amersfoort isimli nden kaçan iki erkek tehlikeli durum oluşturabiliecek davranışlar sergiledikleri için vurularak itlaf edildi.

    AA
    Hani Avrupa hayvanseverdi! Vahşet...

    Yerel basında çıkan haberde, Amersfoort nden kaçan iki erkek nin tehlikeli durum oluşturabilecek davranışlar sergiledikleri belirtildi.

    DURUM KÖTÜLEŞMESİN DİYE VURDULAR
    Haberde, hayvanat bahçesi yetkililerinin durumun kötüleşmemesi için şempanzeleri vurdukları ifade edildi.

    ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER ZARAR GÖRMEDİ
    Şempanzelerin kapısı açık kalan kafeslerinden kaçtıkları belirtilen haberde, hayvanların dışarıda oldukları sırada, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin bulundukları yerlerde güvenlik altına alındıkları vurgulandı. Olayda çalışanların ve ziyaretçilerin zarar görmediği bildirildi.

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    Haberler Dünya Hollanda'da hayvanat bahçesinden kaçan iki şempanze vurularak itlaf edildi