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    • Dünya
    • 03.11.2020 13:10
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    • 03.11.2020 13:23
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    Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde ekmeğe yapıldı, karaborsada fiyatlar fırladı

    'de Esad rejimin kontrolünde olan bölgelerde halk, satın almak için uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyor. Geçen hafta un ve ekmek fiyatlarına uygulanan lar sonrasında Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde ekmek fiyatları yüzde 100 arttı ve 50 Suriye lirasından 100 Suriye lirasına çıktı.

    AA
    Esad'in kontrolündeki bölgelerde temel besin ürününe fahiş zam

    Esad rejiminin kontrol ettiği bölgelerde ekmek satın almak için uzun kuyruklara girmek zorunda kalan halk, yapılan yeni zamlarla da mücadele ediyor. Rejimin geçen hafta un ve ekmek fiyatlarına uyguladığı yeni zamlar, fırınlarda etkisini göstermeye başladı.

    YÜZDE 100 ZAM YAPILDI
    Esad rejimi, yaptığı yeni zamlarla ekmek fiyatlarını yüzde 100 artırdı. Böylece 50 Suriye lirasından temin edilen ekmeğin fiyatı, 100 Suriye lirasına çıktı.

    EKMEK KARABORSAYA DÜŞTÜ
    Yapılan zamma rağmen, ülkede sınırlı kapasitede üretim yapan fırınlardan ekmek temin etmenin zorluğu ise sürüyor. Çoğu zaman uzun kuyruklarda beklemesine rağmen fırınlardan ekmek alamayan halk, ekmeği karaborsadan satın almak durumunda kalıyor.

    KARABORSADA EKMEK 250 SURİYE LİRASI
    Rejimin uyguladığı yeni zamlar, ekmeğin karaborsadaki fiyatlarını da artırdı. Böylece Hama ve Halep'de karaborsada 125 Suriye lirasından satılan ekmek, 200 Suriye lirasından alıcı bulmaya başladı. Şam'da ise karaborsadaki ekmek fiyatları 200 Suriye lirasından 250 Suriye lirasına çıktı.

    ASKERİ HARCAMALARIN ARTMASI YENİ ZAMLARIN TEMEL NEDENİ
    Esad rejiminin askeri harcamalarını artırması, bölgede akaryakıt ve buğday temin etmenin zorlaşması ve ekmek krizini yönetememesi, yeni zamları körükleyen temel nedenler arasında yer alıyor.
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