Esad rejiminin kontrol ettiği bölgelerde ekmek satın almak için uzun kuyruklara girmek zorunda kalan halk, yapılan yeni zamlarla da mücadele ediyor. Rejimin geçen hafta un ve ekmek fiyatlarına uyguladığı yeni zamlar, fırınlarda etkisini göstermeye başladı.

YÜZDE 100 ZAM YAPILDI

Esad rejimi, yaptığı yeni zamlarla ekmek fiyatlarını yüzde 100 artırdı. Böylece 50 Suriye lirasından temin edilen ekmeğin fiyatı, 100 Suriye lirasına çıktı.