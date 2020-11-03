ABD'de bugün başkanlık seçimleri yapılıyor. ABD'nin 46'ıncı başkanın yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi de seçilecek.

TÜRKİYE SAATİYLE 4 KASIM'DA SABAHA KARŞI OY VERME İŞLEMİ BİTECEK

İlk sandıklar ülkenin en doğusundaki Vermont eyaletinde, yerel saatle 5.00'te, Türkiye saatiyle 13.00'te açıldı. Oy kullanma işlemi Türkiye saatiyle 4 Kasım'da sabaha karşı bitecek. Donald Trump'ın Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden karşısında başkanlığını korumaya çalıştığı seçimlerde bugüne kadar yaklaşık 94 milyon kişi postayla oy kullanmıştı.. Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle postayla oy kullanma işlemi yaklaşık bir aydır çok daha fazla tercih edildi.