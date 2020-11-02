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    • 02.11.2020 10:08
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    Son dakika: , 'a ait savaş uçağını düşürdü

    Son dakika haberine göre su, 'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü. Cepheden gelen sıcak haberlerde Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

    Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını düşürüldü
    su, 'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü.

    ERMENİSTAN GÜÇLERİ AĞIR KAYIP VERİYOR
    Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

    Azerbaycan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

    Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

    Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını düşürdü