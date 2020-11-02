



LADİN'LE RÖPORTAJ YAPAN GAZETECİ

Hayatını kaybeden İngiliz Robert Fisk, en tanınmış batılı gazetecilerden biriydi. "Ortadoğu uzmanı" olan Fisk aynı zamanda El Kaide lideri Usame Bin Ladin'le 4 kez röportaj yaparak bu alanda kırılması güç bir rekora da imza attı.