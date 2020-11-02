Ortadoğu uzmanı olarak tanıtılan ve ilginç ilişkilere sahip olan Robert Fisk şüpheli şekilde öldü.
Ortadoğu coğrafyasında 30 yılı aşkın aktif gazetecilik yapan İndependent muhabiri Robert Fisk'in İrlanda'nın başkenti Dublin'deki evinde öldüğü açıklandı. Fisk'in Cuma günü aniden rahatsızlandığı ve St. Vincent hastanesine kaldırıldığı ancak öldüğü açıklandı. İngiliz gazetecinin ölüm nedenin şüpheli olduğu belirtildi.
Robert Fisk, Lübnan İç Savaşı, İran Devrimi, Sovyet-Afgan Savaşı, 1991 Körfez Savaşı, İran-Irak Savaşı ve Arap Baharı sürecinde sıcak bölgelerde aktif gazetecilik yaptı.
1990'ların başında Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova mezrasında gerçekleşen Yeşilova Olayını haberleştiren Fisk, 2 Mayıs 1991 tarihinde Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun talimatı ile önce gözaltına alındı, daha sonra sınır dışı edildi. İngiliz muhabir meslek yaşamı boyunca PKK lehine bir çok habere imza attı. Fisk, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta beldesinde rejimin kimyasal katliamını Suriyeli muhaliflerin düzenlediğini ve kimyasal silahların Türkiye üzerinden Suriyeli muhaliflere gönderildiğini iddia etmişti.
Fisk'in ilginç en son icraatı ise PKK'ya karşı başlatılan Zeytin Dalı harekatının ilk günlerinde Afrin'e girerek sivillerin hedef alındığı haberini yapması olmuştu.
"BİLGİYİ BANA CIA AJANLARI VERMİŞTİ"
Independent gazetesinin "Türk askeri Hakkari'de Kürt mültecilerin battaniye ve yiyeceklerini çalıyor" başlıklı manşetinin yazarı Robert Fisk, sınır dışı edilmesine sebep olan olayın ayrıntılarını kitabında yazmıştı.
Fisk'in "Yağmacı Türk askerleri" haberi Türkiye ile İngiltere arasında diplomatik krize yol açmıştı. Fisk, "Büyük Medeniyet Savaşı-Ortado-ğu'nun Fethi" kitabında Türk askerlerinin yardım malzemelerini çaldıklarını bizzat görmediğini, bilgiyi CIA'dan aldıktan sonra Türk tarafına olayı sormadığını itiraf etti.
ÖZAL'DAN ÖZÜR DİLEDİLER
FISK'in haberi 1991 Nisan'ında Ankara'da bomba etkisi yaratmıştı. Türk yetkililerden arka arkaya açıklamalar gelmeye başladı. Tüm resmi kurumlar ayrı ayrı sert açıklamalar yaptı. Türkiye-İngiltere arasında ciddi bir kriz yaşandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal Singapur'daydı. Özal'ın haberin gerçek dışı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Daily Mirror'un sahibi Robert Max-well, Özal'ı arıyarak İngiliz basını adına özür diledi.
LADİN'LE RÖPORTAJ YAPAN GAZETECİ
Hayatını kaybeden İngiliz Robert Fisk, en tanınmış batılı gazetecilerden biriydi. "Ortadoğu uzmanı" olan Fisk aynı zamanda El Kaide lideri Usame Bin Ladin'le 4 kez röportaj yaparak bu alanda kırılması güç bir rekora da imza attı.