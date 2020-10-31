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    Son dakika: 'de karantina ilan edildi

    ... 'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi.

    AA
    DHA
    İngiltere'de karantina ilanı

    ... 'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de tarihinden 2 Aralık'a kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

    İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660'a yükseldi. Dünya genelinde en fazla can kaybına sahip 5'inci ülke olan İngiltere'de karantina ilan edildi. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni kısıtlamalarla birlikte 4 hafta sürecek karantina uygulamasını duyuracağını bildirmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de karantina ilan edildi