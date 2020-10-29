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    • Dünya
    • 29.10.2020 17:35
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    • 29.10.2020 17:35
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    , Kovid-19'dan dolayı kapattığı 3 sınır kapısını yeniden açtı

    , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla mart ayında kapattığı 3 kara sınır kapısını yeniden açtı.

    AA
    O ülkede 3 sınır kapısı yeniden açıldı!

    AA muhabirine konuşan 'deki Gümrükleme ve Nakliyeciler Sendikası yetkilileri, hükümetin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mart ayında kapattığı sınırındaki El-Mudevvera ile sınırındaki ve Kapısı'nı bugünden itibaren yeniden hizmete soktuğunu söyledi.

    Sendika yetkililerinin verdiği bilgiye göre, El-Mudevvera ve Şeyh 'ndan her gün yüzer, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'ndan da 150 yolcunun geçiş yapmasına izin verilecek.

    Söz konusu sınır kapılarından Ürdün'e giriş yapacak yolcuların "visitjordan.gov" internet sitesinden form doldurması ve kendilerine yapılacak Kovid-19 test ücretini ödemesi gerekiyor.

    Sınır kapılarından girişten sonra "yeşil" listedeki ülkelerden gelenler 1 hafta, "kırmızı" listedeki ülkelerden gelenler ise 2 hafta karantinada kalmakla yükümlü tutulacak.

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    Haberler Dünya Ürdün, Kovid-19'dan dolayı kapattığı 3 sınır kapısını yeniden açtı