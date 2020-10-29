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    • Dünya
    • 29.10.2020 15:38
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    • 29.10.2020 15:38
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    polisi etkinliklerine katılmak isteyen Filistinlilerin ’ya girişine engel oldu!

    Son dakika haberi... polisi, ’nın da yer aldığı işgal altındaki ’ün bölgesinin kapılarını etkinliklerine katılmak isteyen Filistinlilere kapattı.

    Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine engel!

    Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, kameri takvime göre Rebiu'l Evvel ayının 12'sine rastlayan 'in doğum günü münasebetiyle 'te biz dizi etkinlik düzenledi.

    Sabah saatlerinden itibaren binlerce Filistinli, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin düzenlediği etkinliklere katılmak üzere 'nın yolunu tuttu.

    Ancak polisi, Mescid-i Aksa'ya giden bölgesinin kapılarından onlarca kadın, erkek, çocuk Filistinliyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin geri çevirdi.

    Harem-i Şerif'te kılınan öğlen namazından sonra, Kudüs uleması Hazreti Muhammed'in hayatını anlattı.

    FRANSA'YA TEPKİ
    Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri, Mescid-i Aksa'da yaptığı konuşmada, "Bugün maalesef İslam'a ve Müslümanlara yönelik çirkin saldırıların gölgesinde 'yi ihya ediyoruz." dedi.

    Fransa'nın Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretleri ve İslam karşıtı tutumuna işaret eden Şeyh Bekri, "Hiç şüphe yok ki hakaret edenler, en alçak ve aşağılık insanlardır. Onlar İslam'ı istemiyor ve ona karşı her zaman ve her yerde savaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

    Her yıl binlerce Filistinlinin katıldığı Mevlid-i Nebi kutlamaları çerçevesinde Kudüs sokaklarında düzenlenen etkinlikler bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

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    Haberler Dünya İsrail polisi Mevlid-i Nebi etkinliklerine katılmak isteyen Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine engel oldu!