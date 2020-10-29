Öte yandan ülke çapında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık kuruluşlarına gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabilecek.