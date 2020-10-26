Ülkenin dört bir yanından gelen protesto haberleri sonrasında İtalya İçişleri Bakanlığının, ani toplumsal reaksiyonlara karşı valilik ve emniyet güçlerini alarm durumuna geçirdiği haberlere yansıdı.

Başbakan Conte, pazar günü ülkede salgının yayılmasını kontrol almak istediklerini, ancak bunu ikinci genel bir karantina olmadan yapmak istediklerini belirtmişti. Conte hem sağlığı hem ekonomiyi korumak istediklerini dile getirmişti. Bu bağlamda son kararnameyle; ulusal düzeyde sokağa çıkma yasağı getirmeden ancak restoran, bar, kafe, dondurmacıların akşam 18.00 itibarıyla kapatma ve spor salonu, yüzme havuzu gibi yerlerin faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştı