Ukrayna'da ortaya çıkan feminist ve aktivist grup FEMEN üyesi bir protestocu bu kez de başkent Kiev'de yerel seçimlerde oy kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşini protesto etti.
ETEĞİNİ KALDIRDI
FEMEN üyesi kadın, Zelensiy ile eşi Olena Zelenska'nın geçtiği sırada eteğini kaldırdı, düdük çaldı.
FEMEN üyesi kadının eteğinde "Zexist" yazısı yer aldı.
KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ
Eteğini çıkarmaya çalışan FEMEN üyesi kadına devlet başkanlığı korumaları anında müdahale etti.
FEMEN üyesi kadının eylemi, Zelenskiy'nin 'cinsiyetçi' söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği ifade edildi.