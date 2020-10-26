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    • 26.10.2020 16:16
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    üyesi, Devlet Başkanı oy kullandığı sırada eylem düzenledi

    'da ortaya çıkan feminist ve aktivist grup üyesi bir kadın Kiev'de yerel seçimlerde oy kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir  Zelenskiy ve eşini etti. Protestosu kadın eyleminde düdük çaldı ve eteğini çıkardı.

    DHA
    FEMEN üyesinden Ukrayna'da protesto

    Ukrayna'da ortaya çıkan feminist ve aktivist grup FEMEN üyesi bir protestocu bu kez de başkent Kiev'de yerel seçimlerde oy kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşini protesto etti.

    ETEĞİNİ KALDIRDI
    FEMEN üyesi kadın, Zelensiy ile eşi Olena Zelenska'nın geçtiği sırada eteğini kaldırdı, düdük çaldı.

    FEMEN üyesi kadının eteğinde "Zexist" yazısı yer aldı.

    KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ
    Eteğini çıkarmaya çalışan FEMEN üyesi kadına devlet başkanlığı korumaları anında müdahale etti.

    FEMEN üyesi kadının eylemi, Zelenskiy'nin 'cinsiyetçi' söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği ifade edildi.

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