Kuzey yarım küredeki birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış görüldüğüne dikkati çeken Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bakım ünitelerinin hızla dolduğu bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarını korumak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayarak, bunun en iyi yolunun virüsün bulaşma riskini azaltmak için kişisel olarak her türlü önlemin alınması olduğunu belirtti.

Salgın döneminde tüm insanları fedakarlık yapmaya davet eden Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kimse daha fazla sözde karantina (sokağa çıkma yasağı) istemiyor. Ama bundan kaçınmak istiyorsak, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.