Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.10.2020 23:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2020 23:51
    ABONE OL

    ’nin üst düzey liderinden el-Masri Afganistan’da öldürüldü

    () tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütü ’nin üst düzey liderlerinden el-Masri'yi öldürdüğü açıklandı. Masri, vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

    İHA
    El Kaide’nin üst düzey lideri öldürüldü

    Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Federal Soruşturma Bürosu'nun "En Çok Aranan Teröristler" listesinde yer alan terör örgütü El Kaide'nin üst düzey liderlerinden olan Abu Muhsin el-Masri'yi öldürdüğü duyuruldu. NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğuna inanılan el-Masri'nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

    El-Masri, ABD'de terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ile ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Huawei App
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya El Kaide’nin üst düzey liderinden el-Masri Afganistan’da öldürüldü