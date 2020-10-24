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    • 24.10.2020 23:05
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    Azerbaycan duyurdu: Ordusu büyük zayiata uğrayan işgalci Ermenistan cepheye çocukları sürdü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı video ile Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerleri kullandığını belirtti. Haciyev, 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

    Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı.



    HACİYEV DUYURDU
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı.



    "BU BİR SAVAŞ SUÇU"
    Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

    İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in o paylaşımı;

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