Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.10.2020 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2020 13:41
    ABONE OL

    Son dakika: çaresiz! Cepheden kaçan askerlere motivasyon konuşması

    karşısında büyük hezimete uğrayan Ermeni askerleri cephelerini bırakıp kaçmaya başladılar. Büyük çaresizlik içerisinde olan ’da bir komutanın kaçan askerlere motivasyon konuşması yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

    DHA

    Azerbeycan ordusu karşısında ağır yenilgiye uğrayan ve alçak saldırılarının karşılığını alan Ermenistan'ın büyük çaresizliği kameralara yansıdı. Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlerine moral konuşması ortaya çıktı. Görüntülerde Ermeni askerlerinin moral bozukluğu olduğu dikkat çekti.

    Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu karşısında, Ermenistan güçlerine bağlı birliklerde cepheden kaçan askerlerin olduğu ve bu kapsamda askerleriyle motivasyon konuşması yapan Ermeni komutanın konuşması kameraya yansıdı.

    Görüntülerde Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermeni ordusunun moralinin bozuk olduğu Ermeni komutanın askerlere moral vermeye çalıştığı görülüyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Ermenistan çaresiz! Cepheden kaçan askerlere motivasyon konuşması