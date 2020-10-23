EK ÖNLEMLER AÇIKLANDI

Danimarka'da ek önlemler 26 Ekim'de, kapalı alanlarda maske takma kuralı 29 Ekim'de yürürlüğe girecek. 10 kişiye kadar toplanma kuralı 4 hafta boyunca, diğer kurallar ise 2 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak. Kovid-19'da ikinci dalga önlemleri olarak geçen ay ülkede restoranlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu kılınmıştı. Restoranların saat 22.00'den sonra sadece paket servisi yapmasına izin veriliyordu.

Ülkede açıklanan son rakamlara göre, 2 milyon 723 bin 93 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Son 24 saatte 859 kişide, toplamda ise 38 bin 622 kişide Kovid-19 tespit edildi. Kovid-19 tanısı konulan 31 bin 295 kişi hastalığı atlattı, 697 kişi ise salgında hayatını kaybetti.