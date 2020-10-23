Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.
ÖNEMLİ ARAZİ VE YÜKSEKLİKLER ELE GEÇİRİLDİ
Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.
SİLAH VE YİYECEK SIKINTISI YAŞIYORLAR
Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.
Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi.
Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.
GÜNEY CEPHESİ ÇÖKTÜ, KARABAĞ'IN İRAN BAĞLANTISI KALMADI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Böylelikle Ermenistan güçlerinin Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı çökmüş oldu.