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    • Dünya
    • 23.10.2020 12:46
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    • 23.10.2020 12:46
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    15 yaşındaki bir öğrenciye da bulundu! O hakkında flaş karar

    Eski okul müfettişinin öğrenciye da bulunmasına ilişkin davada son dakika gelişmesi yaşandı. Geçmişte bir okulda müfettişlik yaptığı sırada 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan bir  hapiste sadece bir hafta kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Ülke çapında büyük tepki toplayan olayın ardından hostesin avukatı açıklama yaptı. İşte, sapık hostes ve eski okul müfettişi hakkındaki son dakika haberinin detayları…

    Sapık hostes hakkında flaş karar!

    İddiaya göre, Kuzey Sidney'deki North Ryde'de yaşayan Melissa Nosti, 2010'da denetleme memuru olarak çalıştığı okulda bir öğrenciyle cinsel birliktelik yaşadı. 33 yaşındaki zanlı geçen hafta suçunu kabul ettikten sonra altı ay şartlı tahliye olmaksızın 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak sonrasında kefaletle serbest bırakıldı. Cinsel istismar davası olmasına rağmen kefalet seçeneğinin olması ülkedeki avukatlar tarafından tepki ile karşılandı.

    Daha önce hostes olarak çalışan ve 15 yaşında bir erkek çocuğuyla cinsel birliktelik yaşayan kadın, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

    Avustralya'nın Sydney kentinden Melissa Nosti, 2010 yılında müfettiş olarak çalıştığı okulda bir öğrenciyle beraber olmuştu.

    Avukatı, aynı suçu tekrar işleme ihtimalinin düşük olduğunu savunarak kefalet başvurusu yaparak şunları söyledi: "Bu olaydan sonra bir çalışma geçmişi var. Havayolu sektöründe hostes olarak çalıştı".

    Avukatın talebi bir doktor değerlendirmesinden sonra geldi. Değerlendirme Nosti'nin aynı suçu tekrar işlemeyeceği yönündeydi.

    Hakim Susan Horan, kurbanın olaydan nasıl etkilendiğine ilişkin verdiği ifadenin de Nosti'nin kefaletle salınmasında 'ikna edici' olduğunu söyledi.

    Nosti'nin ayrıca kurbanın yanına yaklaşması da yasaklandı. Sadece onun değil, şirketteki 16 yaştan küçük herhangi birisinin yanına yaklaşması yasaklandı.

    Nosti, Burwood Yerel Mahkemesi'nde görülen davaya Silverwater Kadınlar Hapishanesi'nden video konferans yoluyla katıldı.

    Nosti'nin temyiz duruşması yıl sonuna doğru görülecek.
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    Haberler Dünya 15 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulundu! O hostes hakkında flaş karar